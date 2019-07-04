Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян

Армения придает большое значение поддержке со стороны США в развитии страны и урегулировании конфликта в Карабахе, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в поздравлении президенту США Дональду Трампу с Днем независимости.

"Придаю большое значение роли США в деле мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся достичь исключительно мирного урегулирования проблемы во благо региональной стабильности и безопасности", - говорится в послании Пашиняна, опубликованном его пресс-службой.

По его словам, Армения высоко ценит финансовое и техническое содействие, оказываемое стране Соединенными Штатами.

"Это содействие всегда имело большое значение для развития нашей страны. Поддержка США и сегодня позволит нам плавно и быстро осуществить реформы и сделать демократию в Армении необратимой", - отметил Пашинян.

Премьер отметил, что в 2018 году со сменой власти в Армении произошли беспрецедентные изменения.

"Демократия вновь была утверждена в нашей стране. Устранены ограничения свободы слова. Посредством свободных, справедливых и прозрачных выборов сформировалось новое правительство, которое предпринимает решительные шаги в направлении утверждения верховенства закона и укрепления достижений демократии", - заявил премьер Армении.