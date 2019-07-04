Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе

Москве необходимо держать под своим контролем действия сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Россия должна контролировать действия режима Башара Асада по ситуации в Идлибе", - цитирует слова министра агентство "Анадолу".
Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" .
Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.
На прошлой неделе в Анкаре заявили об ударе по правительственным силам в Сирии, до этого обстрелявшим пост турецкой армии в Идлибе.
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