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Регион 04.07.2019 12:01

Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе

Москве необходимо держать под своим контролем действия сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия должна контролировать действия режима Башара Асада по ситуации в Идлибе", - цитирует слова министра агентство "Анадолу".

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" .

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

На прошлой неделе в Анкаре заявили об ударе по правительственным силам в Сирии, до этого обстрелявшим пост турецкой армии в Идлибе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]