СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ЧП во время праздничного салюта, при котором погиб один и ранены 10 человек

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске во время праздничного салюта, что привело к смерти одного человека и ранении еще 10.

"Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в СК.

По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

"В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия", - отметили в СК.

Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

Кроме того, сообщили в ведомстве, по делу выдвинуты и отрабатываются версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.

По информации Минздрава, в результате ЧП на салюте пострадали 8 человек, два из них в настоящее время еще находятся в учреждениях здравоохранения.

Праздничный салют 3 июля проводила патрульная рота минского комендантского батальона. Накануне праздничных мероприятий командир роты старший лейтенант Алексей Круглик сообщил агентству "Минск-Новости", что 3 июля в течение 10 минут будет дано 30 залпов, всего за это время из мортир будет выпущено около 2,5 тыс. фейерверочных изделий.