Парламентская комиссия получила отчет агентства Kroll о краже $1 млрд из банков Молдавии

Парламентская комиссия в Молдавии получила доклад детективного агентства Kroll о расследовании хищения миллиарда долларов из банковской системы страны, сообщил председатель комиссии, вице-спикер парламента Александр Слусарь.

"Мы получили доклад от агентства Kroll. Пока у нас нет фамилий всех бенефициаров, завладевших деньгами из молдавских банков. Этот список мы тоже получим. В представленном докладе нет сенсационных материалов. В нем лишь подтверждается то, что общество знает: кража миллиарда совершалась людьми из Демпартии, при попустительстве руководителей определенных госучреждений", - заявил Слусарь на пресс-конференции в четверг.

"Естественно, в докладе фигурируют все депутаты из фракции "партии Шора", которую можно назвать партией, все эти депутаты - фигуранты по делу о краже миллиарда долларов", - добавил вице-спикер.

Он потребовал отставки генерального прокурора и всего руководства Генпрокуратуры Молдавии, которое "ничего не предприняло для расследования банковского мошенничества и наказания виновных".

"У нас еще нет всего списка получателей денег. В Генеральной прокуратуре этот список есть с 22 мая 2018 года! И они ничего не предприняли в отношении этих людей. Из отчета агентства Kroll следует, что, если бы начали расследование и процесс возврата денег в 2015 году, значительную сумму денег можно было вернуть. Но из-за затягивания процесса со стороны Генпрокуратуры, за эти 4,5 года воры использовали деньги и скрыли следы. Именно поэтому руководство Генпрокуратуры также должно быть привлечено к ответственности", - подчеркнул Слусарь.

Он отметил, что "из украденных денег не было возвращено ничего". "Речь не идет о продаже имущества трех ликвидированных банков или возврате кредитов добросовестными дебиторами. Речь идет об украденных деньгах. Эти деньги не были возвращены. Значительная часть из них была потрачена за границей, часть вернулась в Молдову. В докладе агентства Kroll, который мы опубликуем, видны эти схемы. Более подробно мы все представим по завершении работы парламентской комиссии", - сказал вице-спикер.

Он подчеркнул, что "в настоящее время у парламента есть политическая воля для того, чтобы завершить расследование, назвать вещи своими именами и добиться наказания виновных".

В конце 2014 года из трех банков Молдавии было незаконно выведено за рубеж около миллиарда долларов, что составляло более 20% ВВП страны. Нанесенный ущерб был компенсирован за счет резервов Национального банка, а три банка - Banca de economii, Banca sociala и Unibank - были ликвидированы. По обвинению в причастности к краже денег был осужден бывший премьер-министр Влад Филат, который в июне 2016 года получил девять лет тюрьмы.

Бизнесмен Илан Шор через год был осужден на 7,5 лет тюремного заключения. Однако он был оставлен на свободе до рассмотрения дела в Апелляционной палате. За два года инстанция даже не начала его рассмотрение по существу. За это время Шор создал партию и стал депутатом парламента, его фракция насчитывает 7 человек (из 101). После смены власти, 14 июня 2019 года Шор покинул страну.