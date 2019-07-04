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Дальнее зарубежье 04.07.2019 12:05

Дожди ослабевают на юге Японии, но власти не отменяют распоряжения об эвакуации

Проливные дожди на юге Японии в районе острова Кюсю стали гораздо менее интенсивными, однако власти не стали отменять рекомендацию для более одного миллиона жителей перебраться в убежища, сообщают в четверг западные СМИ.

При этом власти указали на опасность схода новых оползней. Местные СМИ также предупредили жителей острова не возвращаться домой, пока существует риск возникновения оползней.

Всего в эвакуационные центры перебрались 11,3 тыс. человек.

По данным японского телеканала Эн-эйч-кей, с прошлой пятницы в некоторых районах острова Кюсю выпало более 100 см осадков, что в два раза превышает норму за весь июль.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что японское правительство подверглось критике за медленную реакцию на ситуацию с наводнениями и оползнями в июле прошлого года, в результате которых погибли более 200 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КЮСЮ, ДОЖДИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]