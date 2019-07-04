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ТЭК 04.07.2019 12:14

SOCAR может воспользоваться цифровыми технологиями Baker Hughes для увеличения добычи в Азербайджане

Цифровые технологии нефтегазовой сервисной компания Baker Hughes могут быть использованы для увеличения компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) нефтедобычи в Азербайджане, отмечается в сообщении пресс-службы Госнефтекомпании.

Глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель, генеральный исполнительный директор Baker Hughes GE Лоренцо Симонелли в среду в Баку обсудили текущие изменения и процессы трансформации в мировой нефтяной промышленности, а также вопрос повышения роли новых и цифровых технологий в нефтяной промышленности.

«Стороны также провели обмен мнениями по вопросам углубления нынешнего сотрудничества между компаниями и применения более прочной модели сотрудничества для применения современных цифровых технологий с целью увеличения добычи на старых месторождениях, разрабатываемых SOCAR, восстановления добычи со старых скважин и применения подводных технологий в новых проектах», - отмечается в сообщении.

Baker Hughes GE действует в Азербайджане с 1990 года. Наряду с SOCAR компания сотрудничает с BP, TOTAL, Equinor, а также с компаниями Caspian Drilling Company.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, НАРАЩИВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]