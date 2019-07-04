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Регион 04.07.2019 12:22

Иран добровольно взял на себя обязательства по запасам урана в рамках СВПД, которые и превысил - постпред РФ при МАГАТЭ

Предельный объем низкообогащенного урана (НОУ), находящегося под международным контролем, не предусмотрен, Иран добровольно взял на себя обязательства по лимиту в 300 кг НОУ в рамках СВПД, отмечает постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Дипломаты и СМИ продолжают обсуждать превышение Ираном лимита в 300 кг на низкообогащенный уран. Для объективной оценки нельзя забывать, что как таковых лимитов по количеству НОУ для государств-участников ДНЯО, при условии, что НОУ остается под международным контролем", - написал Ульянов в "Твиттере" в четверг.

Он отметил, что Иран добровольно взял на себя обязательства по запасам урана в рамках СВПД.

"В ответ на незаконное нефтяное эмбарго Тегеран решил отказаться от этих добровольных обязательств. Мы не в восторге от этого, но причины понятны", - добавил дипломат.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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