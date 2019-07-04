Иран добровольно взял на себя обязательства по запасам урана в рамках СВПД, которые и превысил - постпред РФ при МАГАТЭ

Предельный объем низкообогащенного урана (НОУ), находящегося под международным контролем, не предусмотрен, Иран добровольно взял на себя обязательства по лимиту в 300 кг НОУ в рамках СВПД, отмечает постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Дипломаты и СМИ продолжают обсуждать превышение Ираном лимита в 300 кг на низкообогащенный уран. Для объективной оценки нельзя забывать, что как таковых лимитов по количеству НОУ для государств-участников ДНЯО, при условии, что НОУ остается под международным контролем", - написал Ульянов в "Твиттере" в четверг.
Он отметил, что Иран добровольно взял на себя обязательства по запасам урана в рамках СВПД.
"В ответ на незаконное нефтяное эмбарго Тегеран решил отказаться от этих добровольных обязательств. Мы не в восторге от этого, но причины понятны", - добавил дипломат.
8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Ереван пытается договориться с Москвой о снижении цены на газ
BP ждет обнаружения запасов нефти по итогам разведочного бурения на мелководье Абшеронского архипелага
Баку предлагает Тегерану расширить сотрудничество в энергетике, АПК, торговли и МСБ
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
Испанский режиссёр и друг Гильермо дель Торо снимет первые эпизоды сериала по "Властелину колец"
Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США