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04.07.2019 12:24

Nar поддерживает молодых шахматистов

С целью внести свой вклад в развитие детского логического мышления, Nar поддерживает детский турнир, организованный в рамках Бакинского летнего шахматного фестиваля, который продолжит в Баку до 10 июля. Следует отметить, что для участия в детском турнире было зарегистрировано 74 шахматиста. По итогам турнира, состоящего из 7 туров по швейцарской системе, победители получат денежные призы и специальные призы от Nar.

В ходе фестиваля шахматисты будут соревноваться в 5 различных турнирах. Впервые в Азербайджане в рамках «Бакинского летнего фестиваля» будут проведены параллельные международные гроссмейстерские и международные мастер-турниры. В соревнованиях примут участие 14 шахматистов из Азербайджана и 10 иностранных шахматистов из Грузии, Ирана, Турции, России, Ирака и Беларуси. Стартовый список включает 6 гроссмейстеров, 4 международных мастера и 9 мастеров ФИДЕ.

В соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности (КСО), ориентированной на молодежь и спорт, Nar реализует различные социальные проекты. Подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить на сайтеwww.nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7800 базовых станций и охватывающей 97,5% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]