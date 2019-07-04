США обнародуют дальнейшие детали мирного плана для Ближнего Востока на следующей неделе, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера.

Кушнер 25 июня представил на форуме в столице Бахрейна первый, экономический раздел плана ближневосточного урегулирования, уже названного "сделкой века". Экономическая часть плана предусматривает привлечение $50 млрд инвестиций в развитие палестинских территорий и соседних арабских стран.

Первоначально администрация США заявляла, что вторую, политическую часть плана она обнародует не раньше ноября.

Американская "сделка века" встречена в штыки палестинской администрацией, которая расценила ее как "оскорбительную попытку взятки" и бойкотировала встречу в Бахрейне.

Кушнер назвал это решение палестинских властей ошибочным и подчеркнул, что "окно переговоров для Палестинской автономии всегда открыто", отмечают американские СМИ.