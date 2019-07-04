США обнародуют дальнейшие детали мирного плана для Ближнего Востока на следующей неделе, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера.
Кушнер 25 июня представил на форуме в столице Бахрейна первый, экономический раздел плана ближневосточного урегулирования, уже названного "сделкой века". Экономическая часть плана предусматривает привлечение $50 млрд инвестиций в развитие палестинских территорий и соседних арабских стран.
Первоначально администрация США заявляла, что вторую, политическую часть плана она обнародует не раньше ноября.
Американская "сделка века" встречена в штыки палестинской администрацией, которая расценила ее как "оскорбительную попытку взятки" и бойкотировала встречу в Бахрейне.
Кушнер назвал это решение палестинских властей ошибочным и подчеркнул, что "окно переговоров для Палестинской автономии всегда открыто", отмечают американские СМИ.
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