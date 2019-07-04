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Дальнее зарубежье 04.07.2019 15:02

Советник Трампа обещает вскоре опубликовать детали "сделки века" по Ближнему Востоку

США обнародуют дальнейшие детали мирного плана для Ближнего Востока на следующей неделе, сообщили в четверг американские СМИ со ссылкой на советника президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера.

Кушнер 25 июня представил на форуме в столице Бахрейна первый, экономический раздел плана ближневосточного урегулирования, уже названного "сделкой века". Экономическая часть плана предусматривает привлечение $50 млрд инвестиций в развитие палестинских территорий и соседних арабских стран.

Первоначально администрация США заявляла, что вторую, политическую часть плана она обнародует не раньше ноября.

Американская "сделка века" встречена в штыки палестинской администрацией, которая расценила ее как "оскорбительную попытку взятки" и бойкотировала встречу в Бахрейне.

Кушнер назвал это решение палестинских властей ошибочным и подчеркнул, что "окно переговоров для Палестинской автономии всегда открыто", отмечают американские СМИ.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПЛАН, ПУБЛИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]