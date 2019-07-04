Разногласия Анкары и Вашингтона по проблеме С-400 стали менее острыми - глава МИД Турции

Напряженность между Турцией и США в связи с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 стала менее серьезной, передает агентство Bloomberg слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Министр в эфире турецкого телевидения также заявил, что на прошедшем саммите G20 президент США Дональд Трамп обсуждал с турецким руководством вопрос истребителей-бомбардировщиков F-35: Вашингтон ранее напрямую связывал участие Турции в программе F-35с проблемой С-400.

По словам Чавушоглу, на саммите G20 Трамп заявил турецкой стороне, что "США ведут работу по вопросу F-35".

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских систем ПВО С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля; сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.

Трамп в прошлую субботу отмечал, что прежняя администрация США обошлась с Турцией несправедливо в связи с ее желанием приобрести новые системы ПВО. Однако Трамп оговорился, что возможность санкций против Анкары еще обсуждается в Вашингтоне.