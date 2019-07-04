Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 04.07.2019 12:50

Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов считает необоснованными рассуждения о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

«Я не знаю причину распространения слухов о том, что в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Возможно, таким образом некоторые журналисты хотят увеличить число читателей. В настоящее время нет причин для проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Ахмедов журналистам в четверг.

При этом он добавил, что согласно законодательству очередные парламентские выборы пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЫБОРЫ, ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ


Похожие новости


Вице-премьер Азербайджана заявил об отсутствии у него информации о планах проведения досрочных парламентских выборов в стране

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]