Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов считает необоснованными рассуждения о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

«Я не знаю причину распространения слухов о том, что в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Возможно, таким образом некоторые журналисты хотят увеличить число читателей. В настоящее время нет причин для проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Ахмедов журналистам в четверг.

При этом он добавил, что согласно законодательству очередные парламентские выборы пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Ф.Исазаде