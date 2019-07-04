Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия

Вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов считает необоснованными рассуждения о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.
«Я не знаю причину распространения слухов о том, что в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы. Возможно, таким образом некоторые журналисты хотят увеличить число читателей. В настоящее время нет причин для проведения внеочередных парламентских выборов», - сказал Ахмедов журналистам в четверг.
При этом он добавил, что согласно законодательству очередные парламентские выборы пройдут в стране в ноябре 2020 года.
Ф.Исазаде
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