Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие

В турецкой провинции Анталья в первом полугодии 2019 года отдохнули 2,1 млн российских туристов, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета Dunya.
"В первом полугодии Анталья приняла 5,6 млн иностранных туристов, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Лидером въездного турпотока стала Россия, откуда приехали 2,1 млн туристов, это на 12,8% больше. По прогнозам, Анталья, которая в прошлом году приняла около 14 млн иностранных туристов, побьет этот рекорд в 2019 году", - пишет издание со ссылкой на управление культуры и туризма Анталии.
По данным ведомства, второе место в январе-июне заняли туристы из Германии - 941,4 тыс. человек, замыкает тройку Украина - 319,4 тыс. человек. Четвертое место заняла Великобритания (292,6 тыс.), пятое - Польша (198,8 тыс. туристов). Также в топ-10 по турпотоку в Анталью попали Нидерланды, Литва, Казахстан, Румыния и Швеция. Количество внутренних туристов выросло на 6,3%, составив 248 тысяч.
Согласно статистике управления культуры и туризма Анталии, только в июне курорт посетили 2,2 млн иностранных туристов, почти половина из них - россияне (865,3 тыс.), это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество внутренних туристов составило 78,6 тыс. человек.
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