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ТЭК 04.07.2019 13:05

Россия в вопросе Транскаспийского газопровода призывает исходить из приоритетности сохранения экосистемы Каспия - посол в Баку

Позиция России по вопросу прокладки Транскаспийского трубопровода остается неизменной, заявил посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

«Позиция России по данному вопросу остается неизменной. Прежде всего, мы должны руководствоваться требованиями взятых на себя обязательств по международным соглашениям в сфере защиты и охраны окружающей среды, а также пониманием того, что гипотетические и далеко не очевидные выгоды отдельных «экономоператоров» не должны превалировать над долгосрочными интересами населения прикаспийских государств и перспективами сохранения экосистемы водоема», - сказал Бочарников в интервью Caspian Energy.

Посол также отметил, что подписание правовых документов в данной сфере свидетельствует о том, что это общее мнение прикаспийских стран.

Проект Транскаспийского газопровода предполагаемой мощностью от 10 до 30 млрд кубометров газа в года, планируется проложить по дну Каспийского моря до Баку, где он будет присоединен к системе трубопроводов Южный газовый коридор. Это позволит туркменскому "голубому топливу" достигнуть Европы через Трансанатолийский (TANAP) трубопроводы Трансадриатический (TAP).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов рассмотреть возможность транзита через свою территорию газа с восточной части Каспийского моря. «В случае принятия решения о поставках газа с восточной части Каспийского моря через территорию Азербайджана на мировые рынки мы с большим интересом отнесемся к нему», - подчеркнул И.Алиев в августе 2018 года на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.

Тем не менее, по его словам, строительство Транскаспийского газового коридора должно, в большей степени интересовать поставщиков газа, а не страны-транзитеры. «Транзитные государства не должны выступать здесь инициаторами», - подчеркнул президент.

Ранее МИД РФ заявлял, что реализация проекта Транскаспийского газопровода опасна с экологической точки зрения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, ТРАНСКАСПИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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