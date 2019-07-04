Шефчович прогнозирует возобновление переговоров о транзите российского газа через Украину в сентябре

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры в формате Украина-РФ-ЕК о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года возобновятся в сентябре.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа территорией Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре", - сообщил Шефчович в четверг, выступая перед депутатами Европарламента нового созыва по результатам саммита ЕС.