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ТЭК 04.07.2019 13:08

Шефчович прогнозирует возобновление переговоров о транзите российского газа через Украину в сентябре

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры в формате Украина-РФ-ЕК о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года возобновятся в сентябре.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа территорией Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре", - сообщил Шефчович в четверг, выступая перед депутатами Европарламента нового созыва по результатам саммита ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]