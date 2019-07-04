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Финансы 04.07.2019 13:20

Сеть супермаркетов Araz привлекла кредит в 10 млн евро от ЕБРР и DEG

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Германская группа DEG выделили сети супермаркетов Araz в Азербайджане кредит в размере 10 млн евро на расширение торговых и складских мощностей, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЕБРР.

Каждый из финансовых институтов выделяет по 5 млн евро.

"Кредит позволит Araz расширить свой распределительный центр и более чем в 3 раза увеличить свои складские мощности – с 12,6 тыс. кв. м. до 42,6 тыс. кв. м. Новые расширенные мощности также позволят хранить свежую и замороженную продукцию, и помогут компании улучшить управление цепочками поставок и контроль оборотного капитала, а также повысить общую эффективность и прибыльность бизнеса", - отметили в ЕБРР.

Глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте подчеркнула, что финансируя Araz, ЕБРР поддерживает быстро растущий розничный сектор страны. "Современные розничные операции являются стимулом для местных производителей, а также приносят пользу клиентам, обеспечивая большую эффективность, прозрачность цен, более высокие стандарты обслуживания, а также качество и безопасность продуктов питания и других товаров", - отметила Дуарте.

Araz управляет сетью из 122 магазинов под собственной торговой маркой и под маркой SPAR.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

Германская группа DEG действует в Азербайджане с начала 2000-х годов и поддерживает несколько частных банков долгосрочным финансированием и различными программами технической помощи.

А. Мамедов

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Тэги: ЕБРР, DEG, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]