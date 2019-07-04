Сеть супермаркетов Araz привлекла кредит в 10 млн евро от ЕБРР и DEG

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Германская группа DEG выделили сети супермаркетов Araz в Азербайджане кредит в размере 10 млн евро на расширение торговых и складских мощностей, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЕБРР.
Каждый из финансовых институтов выделяет по 5 млн евро.
"Кредит позволит Araz расширить свой распределительный центр и более чем в 3 раза увеличить свои складские мощности – с 12,6 тыс. кв. м. до 42,6 тыс. кв. м. Новые расширенные мощности также позволят хранить свежую и замороженную продукцию, и помогут компании улучшить управление цепочками поставок и контроль оборотного капитала, а также повысить общую эффективность и прибыльность бизнеса", - отметили в ЕБРР.
Глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте подчеркнула, что финансируя Araz, ЕБРР поддерживает быстро растущий розничный сектор страны. "Современные розничные операции являются стимулом для местных производителей, а также приносят пользу клиентам, обеспечивая большую эффективность, прозрачность цен, более высокие стандарты обслуживания, а также качество и безопасность продуктов питания и других товаров", - отметила Дуарте.
Araz управляет сетью из 122 магазинов под собственной торговой маркой и под маркой SPAR.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.
Германская группа DEG действует в Азербайджане с начала 2000-х годов и поддерживает несколько частных банков долгосрочным финансированием и различными программами технической помощи.
А. Мамедов
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
Испанский режиссёр и друг Гильермо дель Торо снимет первые эпизоды сериала по "Властелину колец"
Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Разногласия Анкары и Вашингтона по проблеме С-400 стали менее острыми - глава МИД Турции
Иран согласен на диалог с США лишь вместе с отменой санкций и с позволения Хаменеи - министр иранских спецслужб
Пожарные продолжают бороться с возгораниями после извержения вулкана на итальянском острове Стромболи
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США