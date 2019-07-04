Молдавия заинтересована в сотрудничестве с НАТО - премьер

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о заинтересованности в совместной работе с НАТО в реформировании системы обороны страны, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе правительства республики.
"Мы заинтересованы в совместной работе и опыте НАТО в осуществлении демократических реформ, в частности, реформировании и реорганизации национальной системы обороны РМ, чтобы она соответствовала вызовам сегодняшнего дня", - сказала Санду в четверг в Брюсселе встречи главы кабмина РМ с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Согласно сообщению, она рассказала о преобразованиях и мирной смене власти в Молдавии. Санду подчеркнула, что "Молдавия переходит к демократическому развитию", и "ценит диалог с НАТО".
В свою очередь, Столтенберг приветствовал "мирную смену власти в Молдавии". "Молдавия является близким партнером НАТО", - подчеркнул он.
"Молдавия уже показала себя ответственным партнером, который вносит вклад в дело обеспечения безопасности в Европе", - сказал генсек НАТО.
В качестве подтверждения этому он назвал участие молдавских военнослужащих в миротворческой миссии в Косово на протяжении уже более пяти лет.
"Выражаем поддержку дальнейшему взаимодействию с Молдавией на основе принципов нейтралитета, закрепленного в Конституции РМ. Мы поощряем демократические реформы, проводимые правительством, в частности - реформу системы юстиции, борьбу с коррупцией и реорганизации вооруженных сил. Мы хотим видеть Молдавию стабильным и процветающим государством", - сказал Столтенберг.
Как сообщалось, согласно проводимым в Молдавии опросам общественного мнения, вступление Молдавии в НАТО поддерживают только чуть более 20% жителей страны, в то время как более 60% выступают против.
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