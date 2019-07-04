Energean покупает добывающие активы итальянской Edison за $850 млн

Европейская нефтегазовая компания Energean Oil & Gas Plc покупает активы в сфере разведки и добычи нефти и газа итальянской Edison SpA, входящей в группу Electricite de France (EDF), за $850 млн.
Как говорится в пресс-релизе Energean, компания заплатит за Edison Exploration & Production SpA (Edison E&P) $750 млн, и еще $100 млн будут выплачены после того, как начнется добыча газа на месторождении Кассиопея (Cassiopea), находящемся в водах Италии. Начало добычи на месторождении запланировано на 2022 год.
Портфель Edison E&P включает в себя активы в Египте, Италии, Алжире, британской части Северного моря, Хорватии и Норвегии. Покупка компании добавит 292 млн баррелей нефтяного эквивалента к доказанным и вероятным запасам (2P) Energean, 76% которых приходится на запасы газа.
Сделка приведет к созданию одной из крупнейших независимых компаний сферы разведки и добычи нефти и газа на Лондонской и Тель-Авивской фондовых биржах, отмечается в пресс-релизе.
Energean Oil профинансирует сделку за счет кредитной линии объемом $600 млн, а также привлечет для этих целей $265 млн за счет размещения новых акций.
Компания рассчитывает закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года.
Energean Oil & Gas фокусируется на добыче нефти в средиземноморском регионе. В прошлом году компания провела IPO в Лондоне, в рамках которого привлекла 330 млн фунтов стерлингов.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
Испанский режиссёр и друг Гильермо дель Торо снимет первые эпизоды сериала по "Властелину колец"
Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Разногласия Анкары и Вашингтона по проблеме С-400 стали менее острыми - глава МИД Турции
Иран согласен на диалог с США лишь вместе с отменой санкций и с позволения Хаменеи - министр иранских спецслужб
Пожарные продолжают бороться с возгораниями после извержения вулкана на итальянском острове Стромболи
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США