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ТЭК 04.07.2019 13:22

Energean покупает добывающие активы итальянской Edison за $850 млн

Европейская нефтегазовая компания Energean Oil & Gas Plc покупает активы в сфере разведки и добычи нефти и газа итальянской Edison SpA, входящей в группу Electricite de France (EDF), за $850 млн.

Как говорится в пресс-релизе Energean, компания заплатит за Edison Exploration & Production SpA (Edison E&P) $750 млн, и еще $100 млн будут выплачены после того, как начнется добыча газа на месторождении Кассиопея (Cassiopea), находящемся в водах Италии. Начало добычи на месторождении запланировано на 2022 год.

Портфель Edison E&P включает в себя активы в Египте, Италии, Алжире, британской части Северного моря, Хорватии и Норвегии. Покупка компании добавит 292 млн баррелей нефтяного эквивалента к доказанным и вероятным запасам (2P) Energean, 76% которых приходится на запасы газа.

Сделка приведет к созданию одной из крупнейших независимых компаний сферы разведки и добычи нефти и газа на Лондонской и Тель-Авивской фондовых биржах, отмечается в пресс-релизе.

Energean Oil профинансирует сделку за счет кредитной линии объемом $600 млн, а также привлечет для этих целей $265 млн за счет размещения новых акций.

Компания рассчитывает закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года.

Energean Oil & Gas фокусируется на добыче нефти в средиземноморском регионе. В прошлом году компания провела IPO в Лондоне, в рамках которого привлекла 330 млн фунтов стерлингов.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ДОБЫЧА, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]