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Дальнее зарубежье 04.07.2019 14:43

В Эстонии стартовали учения Объединенных экспедиционных сил

Первые масштабные учения объединенных сил быстрого реагирования Baltic Protector начались в Эстонии.

"Оборону Эстонии лучше всего отрабатывать вместе с союзниками именно в Эстонии. Скорее всего, в случае кризиса первыми на помощь нашему региону придут станут именно части Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF- ИФ). Поэтому нынешние учения в Эстонии содействуют прежде всего обеспечению чувства уверенности", заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) в четверг на учениях по морскому десантированию близ порта Салмисту (Salmistu) на севере страны.

По словам главы правительства, "с другой стороны, они олицетворяют единство, мощь и уверенность союзников и являются четким подтверждением способности к взаимодействию союзных войск".

"На основании увиденного сегодня могу с уверенностью сказать, что наши оборонительные силы реальные и серьезные", - добавил Ратас.

Ранее он встретился с британскими военными и назвал "впечатляющим" вклад Великобритании в обеспечение безопасности балтийского региона.

Премьер отметил, что в ходе учений войска Соединенного королевства представлены в Эстонии "как в воздухе, так на суше и на море" и что присутствие британских войск в регионе Балтийского моря является крупнейшим после Освободительной войны 1918-1920 г.г.

Согласно сценарию учений, на них отрабатывается высадка морем войск JEF при поддержке сил обороны Эстонии, вооруженных ополченцев "Кайтселиита" (Kaitseliit), служащих департамента полиции и пограничной охраны, а также базирующегося в Эстонии контингента войск НАТО.

Baltic Protector являются первыми масштабными учениями Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), объединяющих профессиональных военных, которых можно быстро подключать в операциях НАТО, ООН и Европейского союза.

Основополагающий документ о создании JEF был подписан на саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе. К созданным Великобританией JEF присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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