Баку предлагает Тегерану расширить сотрудничество в энергетике, АПК, торговли и МСБ

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном по итогам пяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,3 раза, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«В 2018 году рост товарооборота между Азербайджаном и Ираном составил 75%, а по итогам января-мая текущего года он увеличился в 2,3 раза. Торговля между странами увеличивается, осуществляется взаимное инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные проекты», - сказал министр в четверг в Баку на встрече с представителями парламента Ирана.
По его словам, суммарные инвестиции Ирана в азербайджанскую экономику оцениваются $3,4 млрд.
Министр также проинформировал гостей о благоприятном бизнес и инвестиционном климате созданным в Азербайджане и пригласил иранских бизнесменов воспользоваться этими возможностями.
Касаясь перспектив сотрудничества, Мустафаев подчеркнул, что хорошие возможности для их расширения имеются в сферах энергетики, промышленности, АПК, торговли, малого и среднего бизнеса, ИКТ, экологии и гуманитарном направлении.
Б.Рустамбеков
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