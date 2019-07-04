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Бизнес и законодательство 04.07.2019 13:28

Баку предлагает Тегерану расширить сотрудничество в энергетике, АПК, торговли и МСБ

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном по итогам пяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,3 раза, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В 2018 году рост товарооборота между Азербайджаном и Ираном составил 75%, а по итогам января-мая текущего года он увеличился в 2,3 раза. Торговля между странами увеличивается, осуществляется взаимное инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные проекты», - сказал министр в четверг в Баку на встрече с представителями парламента Ирана.

По его словам, суммарные инвестиции Ирана в азербайджанскую экономику оцениваются $3,4 млрд.

Министр также проинформировал гостей о благоприятном бизнес и инвестиционном климате созданным в Азербайджане и пригласил иранских бизнесменов воспользоваться этими возможностями.

Касаясь перспектив сотрудничества, Мустафаев подчеркнул, что хорошие возможности для их расширения имеются в сферах энергетики, промышленности, АПК, торговли, малого и среднего бизнеса, ИКТ, экологии и гуманитарном направлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]