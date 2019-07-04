BP ждет обнаружения запасов нефти по итогам разведочного бурения на мелководье Абшеронского архипелага

Компания BP ожидает обнаружение нефти по итогам разведочного бурения на мелководье Абшеронского архипелага, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс журналистам в четверг.

«Как известно, мы подписали контракт на разработку мелководья Абшеронского архипелага. Это очень многообещающий контракт, с большим потенциалом. По итогам разведочных работ на данной контрактной площади мы ожидаем обнаружение нефти. Бурение первой разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага планируем начать ближе к концу текущего года», - сказал Джонс.

Он напомнил, что для проведения разведочного бурения в Азербайджан доставлена самоподъемная буровая установка (СПБУ Satti – ИФ). «СПБУ будет задействована в буровых операциях на мелководье Абшеронского архипелага после определенной модернизации», - сказал Джонс.

Как сообщалось, СПБУ "Satti" предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине до 80 метров. В рамках эксплуатации СПБУ в Азербайджане предусмотрена ее модернизация, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной до 6 тыс. метров.

В феврале 2019 года "КазМунайГаз" договорилась о передаче СПБУ "Satti" в доверительное управление SOCAR. "Satti" – первая морская платформа, построенная целиком в Казахстане. Строительство велось в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Стоимость буровой составила $270 млн.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км. По итогам сейсмических работ были выбраны три участка для бурения разведочных скважин.

Н.Аббасова