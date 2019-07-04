Пожарные продолжают бороться с возгораниями после извержения вулкана на итальянском острове Стромболи

Итальянские пожарные продолжают тушить пожары, вызванные извержением вулкана на острове Стромболи, сообщает в четверг агентство Associated Press.
По данным агентства, в ходе операций используются вертолеты, а также моторные лодки .
Глава местных властей Марко Джорджанни заявил, что остров покинули около 100 человек, сообщает агентство АНСА.
"Часть острова, покрытая толстым слоем из пемзы, выглядит как послевоенная сцена", - отметил Джорджанни.
Несмотря на отдельные возгорания, подача электроэнергии восстановлена почти на всей территории острова.
Накануне на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов. В результате извержения погиб один турист.
Вулкан Стромболи, который носит название острова, является одним из трех действующих вулканов в Италии.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Ереван пытается договориться с Москвой о снижении цены на газ
BP ждет обнаружения запасов нефти по итогам разведочного бурения на мелководье Абшеронского архипелага
Баку предлагает Тегерану расширить сотрудничество в энергетике, АПК, торговли и МСБ
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
Испанский режиссёр и друг Гильермо дель Торо снимет первые эпизоды сериала по "Властелину колец"
Сотрудник таможни Азербайджана за получение взятки освобожден от занимаемой должности
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США