Пожарные продолжают бороться с возгораниями после извержения вулкана на итальянском острове Стромболи

Итальянские пожарные продолжают тушить пожары, вызванные извержением вулкана на острове Стромболи, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, в ходе операций используются вертолеты, а также моторные лодки .

Глава местных властей Марко Джорджанни заявил, что остров покинули около 100 человек, сообщает агентство АНСА.

"Часть острова, покрытая толстым слоем из пемзы, выглядит как послевоенная сцена", - отметил Джорджанни.

Несмотря на отдельные возгорания, подача электроэнергии восстановлена почти на всей территории острова.

Накануне на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов. В результате извержения погиб один турист.

Вулкан Стромболи, который носит название острова, является одним из трех действующих вулканов в Италии.