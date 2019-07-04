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Дальнее зарубежье 04.07.2019 13:35

Пожарные продолжают бороться с возгораниями после извержения вулкана на итальянском острове Стромболи

Итальянские пожарные продолжают тушить пожары, вызванные извержением вулкана на острове Стромболи, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, в ходе операций используются вертолеты, а также моторные лодки .

Глава местных властей Марко Джорджанни заявил, что остров покинули около 100 человек, сообщает агентство АНСА.

"Часть острова, покрытая толстым слоем из пемзы, выглядит как послевоенная сцена", - отметил Джорджанни.

Несмотря на отдельные возгорания, подача электроэнергии восстановлена почти на всей территории острова.

Накануне на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов. В результате извержения погиб один турист.

Вулкан Стромболи, который носит название острова, является одним из трех действующих вулканов в Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОСТРОВ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]