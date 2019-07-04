С-400 могут прибыть в Турцию на следующей неделе, заявляют в Анкаре

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Вы увидите, когда они поступят на следующей неделе", - цитирует агентство Bloomberg слова Демира, сказанные в Анкаре в ответ на вопросы журналистов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.