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Регион 04.07.2019 13:37

Иран согласен на диалог с США лишь вместе с отменой санкций и с позволения Хаменеи - министр иранских спецслужб

Тегеран и Вашингтон могут возобновить переговоры лишь после того, как США аннулируют антииранские санкции, а руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи даст разрешение на диалог, заявил министр информации Ирана Махмуд Алави, курирующий деятельность разведки и других спецслужб.

"Рассматривать вопрос о переговорах с Америкой можно будет, если только Трамп отменит санкции, а наш верховный лидер даст разрешение на такие переговоры", - цитируют иранские СМИ слова министра.

Алави также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отмене в последний момент решения нанести удар по Ирану в ответ на уничтожение им американского беспилотника.

"Американцы были напуганы военной мощью Ирана - вот что стояло за отменой решения атаковать Ирана", - сказал министр.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Тегеран 8 мая 2019 года объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Накануне Трамп заявил, что Иран в будущем может серьезно пожалеть об угрозах возобновления элементов своей ядерной программы.

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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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