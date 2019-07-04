Иран согласен на диалог с США лишь вместе с отменой санкций и с позволения Хаменеи - министр иранских спецслужб

Тегеран и Вашингтон могут возобновить переговоры лишь после того, как США аннулируют антииранские санкции, а руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи даст разрешение на диалог, заявил министр информации Ирана Махмуд Алави, курирующий деятельность разведки и других спецслужб.
"Рассматривать вопрос о переговорах с Америкой можно будет, если только Трамп отменит санкции, а наш верховный лидер даст разрешение на такие переговоры", - цитируют иранские СМИ слова министра.
Алави также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отмене в последний момент решения нанести удар по Ирану в ответ на уничтожение им американского беспилотника.
"Американцы были напуганы военной мощью Ирана - вот что стояло за отменой решения атаковать Ирана", - сказал министр.
8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.
Тегеран 8 мая 2019 года объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.
Накануне Трамп заявил, что Иран в будущем может серьезно пожалеть об угрозах возобновления элементов своей ядерной программы.
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