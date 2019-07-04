Ереван пытается договориться с Москвой о снижении цены на газ

Армения и Россия продолжают переговоры по газовой тематике, заявил председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян.

"Переговоры по вопросу внутренних тарифов и цене газа на границе продолжаются. Каждая сторона стремится к экономически выгодным для себя условиям. Мы стремимся к снижению тарифа", - сказал Баграмян журналистам.

Он также заявил, что между переговорами и решением властей наложить штраф на компанию "Газпром Армения" нет какой-либо связи.

"Штрафы не связаны с переговорами. Есть определенные правила газоснабжения, и мы следим за надлежащим выполнением этих правил. Нельзя говорить о прессинге", - отметил Баграмян.

В начале июня КРОУ Армении по итогам проведенной проверки оштрафовала компанию "Газпром Армения" на 10 млн драмов ($20,8 тыс.).

В результате проверки было установлено, что компания нарушила ряд утвержденных ведомством норм. В частности, по информации комиссии, "Газпром Армения" нарушила ряд требований при подключении к газораспределительной сети новых абонентов, порядок взимания с граждан оплаты за подключение к сети, не предоставила полную информацию о порядке подключения.

Представитель "Газпром Армения" заявил о несогласии с вынесенным решением.

ЗАО "Газпром Армения" - стопроцентная дочерняя компания ПАО "Газпром", является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной по газовой тематике.

Он отметил, что вопрос с ценой газа должен быть решен с "Газпромом" до конца года.

Премьер-министр Армении уточнил, что отсутствие дискриминации в ценах на энергоносители является залогом эффективной деятельности Евразийского союза.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в размере $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.