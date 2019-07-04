На речь Трампа по случаю 4 июля может собраться рекордно низкое количество слушателей - советники

Советники президента США опасаются, что на речь президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в честь Дня независимости соберется рекордно низкое количество слушателей, сообщает в четверг газета The Washington Post.
Причиной может послужить плохая погода. При этом, по данным издания, Белый Дом старается обеспечить достаточное количество присутствующих на речи президента.
Количество присутствующих всегда было болезненной темой для Трампа после его инаугурации, на которой присутствовало значительно меньше зрителей, чем, к примеру, на церемонии вступления в должность предыдущего президента Барака Обамы.
Президент собирается выступить перед толпой республиканцев, представителями администрации и предвыборного штаба и членами семьи. Ожидается, что на речь Трампа придут не только сторонники президента, но и протестующие против его политики.
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