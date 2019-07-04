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Дальнее зарубежье 04.07.2019 15:28

Итальянский астронавт Пармитано успел получить звание полковника перед вылетом на Байконур

Министерство обороны Италии присвоило в четверг звание полковника астронавту Луке Пармитано, сообщил журналистам командир экипажа корабля "Союз МС-13" Александр Скворцов.

"Сегодня Лука Пармитано получил (звание) полковника. Я благодарен итальянскому правительству и министерству обороны Италии за то, что сегодня на Байконур улетают три полковника. Когда Лука станет командиром Международной космической станции, субординация нарушена не будет, и подполковник не будет командовать полковниками", - пошутил Скворцов.

Российский космонавт имеет звание полковника, как и третий член экипажа - астронавт NASA Эндрю Морган.

В четверг очередной экипаж МКС вылетел на Байконур, где начнется финальная подготовка к полету на МКС, запланированному на 20 июля.

В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Скворцов, астронавт ESA Пармитано и астронавт NASA Морган.

В дублирующий экипаж входят космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, МКС, ЭКИПАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]