Итальянский астронавт Пармитано успел получить звание полковника перед вылетом на Байконур

Министерство обороны Италии присвоило в четверг звание полковника астронавту Луке Пармитано, сообщил журналистам командир экипажа корабля "Союз МС-13" Александр Скворцов.
"Сегодня Лука Пармитано получил (звание) полковника. Я благодарен итальянскому правительству и министерству обороны Италии за то, что сегодня на Байконур улетают три полковника. Когда Лука станет командиром Международной космической станции, субординация нарушена не будет, и подполковник не будет командовать полковниками", - пошутил Скворцов.
Российский космонавт имеет звание полковника, как и третий член экипажа - астронавт NASA Эндрю Морган.
В четверг очередной экипаж МКС вылетел на Байконур, где начнется финальная подготовка к полету на МКС, запланированному на 20 июля.
В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Скворцов, астронавт ESA Пармитано и астронавт NASA Морган.
В дублирующий экипаж входят космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи.
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