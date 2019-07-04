Итальянский астронавт Пармитано успел получить звание полковника перед вылетом на Байконур

Министерство обороны Италии присвоило в четверг звание полковника астронавту Луке Пармитано, сообщил журналистам командир экипажа корабля "Союз МС-13" Александр Скворцов.

"Сегодня Лука Пармитано получил (звание) полковника. Я благодарен итальянскому правительству и министерству обороны Италии за то, что сегодня на Байконур улетают три полковника. Когда Лука станет командиром Международной космической станции, субординация нарушена не будет, и подполковник не будет командовать полковниками", - пошутил Скворцов.

Российский космонавт имеет звание полковника, как и третий член экипажа - астронавт NASA Эндрю Морган.

В четверг очередной экипаж МКС вылетел на Байконур, где начнется финальная подготовка к полету на МКС, запланированному на 20 июля.

В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Скворцов, астронавт ESA Пармитано и астронавт NASA Морган.

В дублирующий экипаж входят космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи.