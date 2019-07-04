БТА заключило 3 контракта на 761 тыс. манатов

Бакинское транспортное агентство (БТА) заключило три контракта на общую сумму 760,652 тыс. манатов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, БТА заключило контракт с турецкой компанией «İnfodif Yazilim vе Bilisim Teknolojileri San. Tic. A.S.» на установку и поддержку программного обеспечения «Image Processing Software» по обработке фото и видео съемки проводимой камерами наблюдения.
Сумма контракта составляет 671,5 тыс. манатов.
С ООО «İnsaat Temir-Tikinti ve İstehsal Muessisesi» подписан контракт на организацию пункта управления светофорами в рамках пилотного проекта. Стоимость - 47,152 тыс. манатов.
Также подписан контракт с ООО «OMNİ» на выдачу юридического заключения по международным договорам и оказания услуг зарубежного представителя по исполнению этих договоров (стоимость контракта 42 тыс. манатов).
БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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