Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9186 RUR   0.0269 GBR   2.1395 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.34 1.09 Brent 63.82 1.42

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 04.07.2019 14:24

БТА заключило 3 контракта на 761 тыс. манатов

Бакинское транспортное агентство (БТА) заключило три контракта на общую сумму 760,652 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, БТА заключило контракт с турецкой компанией «İnfodif Yazilim vе Bilisim Teknolojileri San. Tic. A.S.» на установку и поддержку программного обеспечения «Image Processing Software» по обработке фото и видео съемки проводимой камерами наблюдения.

Сумма контракта составляет 671,5 тыс. манатов.

С ООО «İnsaat Temir-Tikinti ve İstehsal Muessisesi» подписан контракт на организацию пункта управления светофорами в рамках пилотного проекта. Стоимость - 47,152 тыс. манатов.

Также подписан контракт с ООО «OMNİ» на выдачу юридического заключения по международным договорам и оказания услуг зарубежного представителя по исполнению этих договоров (стоимость контракта 42 тыс. манатов).

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БТА, КОНТРАКТЫ


Похожие новости


БТА направит около 2,7 млн манатов на создание в Баку пандусов в переходах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]