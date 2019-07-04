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СНГ 04.07.2019 15:45

ОДКБ в 2019 году задействует 12 тыс. человек в шести учениях - и.о. генсека

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2019 году шесть учений, сообщил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"В 2019 году мы проведем шесть различных учений", - сказал Семериков на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Общая численность привлекаемых к учениям ОДКБ сил, по нашим расчетам, составит порядка 12 тыс. человек", - добавил он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

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Тэги: ОДКБ, УЧЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]