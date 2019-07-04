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ТЭК 04.07.2019 14:48

Украина в I полугодии увеличила добычу газа на 2,8%

Добыча природного газа на Украине в январе-июне 2019 года увеличилась, по оперативным данным, на 2,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2018 года - до 10,491 млрд куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 7 млрд 660,7 млн куб. м (рост на 1,7%), ПАО "Укрнафта" - 575,6 млн куб. м (рост на 10,6%), другими компаниями - 2 млрд 254,8 млн куб. м (рост на 5%).

В июне-2019 добыча газа составила 1 млрд 693,7 млн куб. м (снижение на 0,3% к июню прошлого года), в том числе "Укргазвыдобування" добыла 1 млрд 220,6 млн куб. м (снижение на 2,3%), "Укрнафта" - 94,2 млн куб. м (рост на 7,8%), другие компании добыли 378,9 млн куб. м (рост на 4,8%).

Как сообщалось, добыча природного газа на Украине в 2018 году увеличилась на 0,3% - до 20,89 млрд куб. м. В том числе АО "Укргазвыдобування" добыло 15 млрд 419,8 млн куб. м (рост на 1,2%), ПАО "Укрнафта" - 1,078 млрд куб. м (снижение на 2,1%), другие компании - 4 млрд 392,3 млн куб. м (снижение на 2%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]