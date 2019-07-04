Генконсульство Киргизии следит за расследованием убийства лидера киргизской диаспоры в Екатеринбурге

Генеральное консульство Киргизии в Екатеринбурге держит на контроле расследование убийства председателя Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Камчыбека Каримова, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Следствие по происшествию находится на контроле Генерального консульства, работа по расследованию происшествия проводится Свердловским областным следственным управлением", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По данным МИД Киргизии, председатель общественной организации "Кыргызстан-Урал" был убит возле своего дома в Екатеринбурге в минувший вторник "двумя неизвестными, стрелявшими из огнестрельного оружия".

Каримов будет похоронен на "малой родине" в Ошской области на юге Киргизии.