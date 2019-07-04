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СНГ 04.07.2019 16:03

Генконсульство Киргизии следит за расследованием убийства лидера киргизской диаспоры в Екатеринбурге

Генеральное консульство Киргизии в Екатеринбурге держит на контроле расследование убийства председателя Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Камчыбека Каримова, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"Следствие по происшествию находится на контроле Генерального консульства, работа по расследованию происшествия проводится Свердловским областным следственным управлением", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По данным МИД Киргизии, председатель общественной организации "Кыргызстан-Урал" был убит возле своего дома в Екатеринбурге в минувший вторник "двумя неизвестными, стрелявшими из огнестрельного оружия".

Каримов будет похоронен на "малой родине" в Ошской области на юге Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, РОССИЯ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]