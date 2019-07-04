Путин начал визит в Италию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Италию.

Планируется, что вначале Путин отправится в Ватикан для переговоров с папой римским Франциском.

После этого в рамках официального визита в Италию Путин встретится с президентом страны Серджио Маттареллой, а затем проведёт переговоры с главой кабинета министров Джузеппе Конте.

За этим состоится пресс-конференция Путина и Конте, а потом они примут участие в закрытии российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Вечером, уже вне рамок официального визита, Путин встретится со своим другом, экс-премьером страны Сильвио Берлускони.

Путин уже встречался с папой римским Франциском дважды, в последний раз четыре года назад 10 июня 2015 года. До этого они общались в ноябре 2013 года, обе встречи были посвящены обсуждению ключевых международных проблем и двусторонних отношений.