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СНГ 04.07.2019 15:02

Путин начал визит в Италию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Италию.

Планируется, что вначале Путин отправится в Ватикан для переговоров с папой римским Франциском.

После этого в рамках официального визита в Италию Путин встретится с президентом страны Серджио Маттареллой, а затем проведёт переговоры с главой кабинета министров Джузеппе Конте.

За этим состоится пресс-конференция Путина и Конте, а потом они примут участие в закрытии российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Вечером, уже вне рамок официального визита, Путин встретится со своим другом, экс-премьером страны Сильвио Берлускони.

Путин уже встречался с папой римским Франциском дважды, в последний раз четыре года назад 10 июня 2015 года. До этого они общались в ноябре 2013 года, обе встречи были посвящены обсуждению ключевых международных проблем и двусторонних отношений.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]