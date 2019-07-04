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СНГ 04.07.2019 17:12

Роскомнадзор за полгода ограничил доступ к 160 сайтам о продаже поддельных паспортов

Роскомнадзор за первую половину этого года заблокировал доступ к более чем 123 веб-страницам с информацией о продаже поддельных паспортов, владельцы еще 37 сайтов удалили ее самостоятельно.

"За первое полугодие 2019 года на основании судебных решений специалистами Роскомнадзора, провайдерами хостинга и операторами связи приняты меры по ограничению доступа к информации о продаже поддельных документов с 160 сайтов или страниц сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Эта работа проводится в рамках Стратегии противодействию экстремизму в России до 2025 года, заявили в Роскомнадзоре.

Владельцы 37 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. "В связи с неудалением операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 123 страницам сайтов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что эти сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах, а согласно федеральному законодательству в интернете запрещается распространение, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПАСПОРТА, ПОДДЕЛКИ, РОСКОМНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]