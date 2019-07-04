Роскомнадзор за полгода ограничил доступ к 160 сайтам о продаже поддельных паспортов

Роскомнадзор за первую половину этого года заблокировал доступ к более чем 123 веб-страницам с информацией о продаже поддельных паспортов, владельцы еще 37 сайтов удалили ее самостоятельно.
"За первое полугодие 2019 года на основании судебных решений специалистами Роскомнадзора, провайдерами хостинга и операторами связи приняты меры по ограничению доступа к информации о продаже поддельных документов с 160 сайтов или страниц сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Эта работа проводится в рамках Стратегии противодействию экстремизму в России до 2025 года, заявили в Роскомнадзоре.
Владельцы 37 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. "В связи с неудалением операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 123 страницам сайтов", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что эти сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах, а согласно федеральному законодательству в интернете запрещается распространение, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
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