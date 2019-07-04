Россия приглашена на конференцию по Венесуэле в Лиме

Россия получила приглашение принять участие в международной конференции по ситуации в Венесуэле, которая пройдет в столице Перу Лиме 6 августа, и анализирует его, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы получили приглашение, сейчас анализируем его", - сказал Щетинин "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что РФ анализирует приглашение "с точки зрения сопряжения идей конференции с ключевой темой венесуэльского урегулирования - содействия переговорному процессу между венесуэльскими сторонами, между самими венесуэльцами, правительством и оппозицией".

Министр иностранных дел Перу Нестор Пополицио на пресс-конференции в среду сообщил, что Перу предложили России, Китаю, Кубе, США и ряду других стран встретиться в Лиме 6 августа, чтобы обсудить политический кризис в Венесуэле.

"Цель международной конференции в Лиме состоит в том, чтобы впервые все страны, которые в какой-либо степени вовлечены в то, что происходит в Венесуэле, вместе сели за стол переговоров. Мы хотим, чтобы такие страны, как Куба, Китай, Россия, Турция были частью решения проблемы", - заявил Пополицио журналистам.

При этом он отметил, что представители правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции приглашены не были. По его словам, в Перу не хотят, чтобы участники встречи разделились на два лагеря.