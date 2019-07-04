Британия будет продолжать оказывать давление на Китай по вопросу Гонконга - глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант высказался за дальнейшее оказание давления на власти Китая по вопросу Гонконга, передает в четверг британская телерадиокорпорация BBC.
По ее данным, глава британского МИД вновь заявил о неотвратимости последствий для Китая в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу.
"Я хотел бы четко заявить, что это не тот вопрос, который мы могли бы "проглотить" и двигаться дальше. Это будет очень серьезная проблема для Великобритании", - подчеркнул Хант.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант не раз заявлял о последствиях для Китая, если китайские власти нарушат объединённую китайско-британскую декларацию по вопросу передачи Гонконга.
В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что в Китае негативно восприняли слова Ханта относительно декларации по вопросу передачи Гонконга.
Ранее в МИД Китая также заявляли, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге.
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