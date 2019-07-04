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Дальнее зарубежье 04.07.2019 16:34

Британия будет продолжать оказывать давление на Китай по вопросу Гонконга - глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант высказался за дальнейшее оказание давления на власти Китая по вопросу Гонконга, передает в четверг британская телерадиокорпорация BBC.

По ее данным, глава британского МИД вновь заявил о неотвратимости последствий для Китая в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу.

"Я хотел бы четко заявить, что это не тот вопрос, который мы могли бы "проглотить" и двигаться дальше. Это будет очень серьезная проблема для Великобритании", - подчеркнул Хант.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант не раз заявлял о последствиях для Китая, если китайские власти нарушат объединённую китайско-британскую декларацию по вопросу передачи Гонконга.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что в Китае негативно восприняли слова Ханта относительно декларации по вопросу передачи Гонконга.

Ранее в МИД Китая также заявляли, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]