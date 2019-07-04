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Дальнее зарубежье 04.07.2019 16:45

В министерстве торговли КНР высказались за полную отмену торговых пошлин со стороны США

Министерство торговли КНР призывает США к выработке общих позиций по торговым вопросам и отмене введенных ранее пошлин, заявил в четверг официальный представитель министерства Гао Фэн.

"Одностороннее повышение пошлин США на экспорт из Китая в Соединенные Штаты является отправной точкой для китайско-американских экономических торговых споров", - сказал представитель на брифинге.

"Если обе стороны смогут прийти к соглашению, введенные пошлины должны быть полностью отменены. Отношение Китая к этому ясное и последовательное", - подчеркнул он.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины а импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

Он подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет. Трамп также вновь заявил, что по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина разрешил американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei. Он пояснил, что продажи будут разрешаться лишь в случаях, когда это не угрожает национальным интересам США.

Кроме того, Трамп подтвердил, что договорился с Си Цзиньпином, что китайские компании начнут покупать больше сельхозпродукции у США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]