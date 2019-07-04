В Баку ждут на днях блок-поезд из Китая, отправленный по ТМТМ

Китайская компания Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd отправила очередной блок-поезд из Китая в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
«В ближайшие дни отправленный из Китая очередной блок-поезд прибудет в Азербайджан. Поезд из Сиани состоит из 21 45-футовых и 15 40-футовых контейнеров. Контейнеры уже прибыли в казахстанский порт Актау и будут отправлены в порт Алят на судне-фидере «Туркестан»», - отмечается в информации.
По данным АЖД, организация контейнерных поездов по ТМТМ осуществляется ADY Container (дочерняя структура АЖД) и Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. Соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь». Согласно договоренности, обе компании планируют запустить в 2019 году 30 контейнерных поездов (2460TEU) по ТМТМ.
По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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