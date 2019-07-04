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Транспорт и связь 04.07.2019 15:17

В Баку ждут на днях блок-поезд из Китая, отправленный по ТМТМ

Китайская компания Xi`an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd отправила очередной блок-поезд из Китая в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«В ближайшие дни отправленный из Китая очередной блок-поезд прибудет в Азербайджан. Поезд из Сиани состоит из 21 45-футовых и 15 40-футовых контейнеров. Контейнеры уже прибыли в казахстанский порт Актау и будут отправлены в порт Алят на судне-фидере «Туркестан»», - отмечается в информации.

По данным АЖД, организация контейнерных поездов по ТМТМ осуществляется ADY Container (дочерняя структура АЖД) и Xi’an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. Соглашение о стратегическом партнерстве в транспортно-транзитной сфере между компаниями было подписано 24 апреля в Пекине в рамках 2-го международного форума «Один пояс, один путь». Согласно договоренности, обе компании планируют запустить в 2019 году 30 контейнерных поездов (2460TEU) по ТМТМ.

По данным ADY Container, соглашение также сыграет важную роль в расширении деятельности Бакинского международного морского торгового порта в качестве транспортного узла.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПОЕЗД, ТРАНСКАСПИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]