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Транспорт и связь 04.07.2019 15:21

Бакинский международный аэропорт полностью перешел на облачные технологии

Международный аэропорт Гейдар Алиев запустил в работу новые облачные технологии, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«Баку в четверг с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом Томасом Лопесом Фернебрандом. Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем», - отмечается в сообщении.

В рамках визита была проведена официальная церемония запуска в работу новых облачных технологий, которые будут применяться в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Бакинский аэропорт получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие.

В сообщении подчеркивается, что Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в мире, полностью перешедшим на облачные технологии.

Кроме того, AZAL и компания Amadeus подписали соглашение о внедрении для авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» программного обеспечения «Amadeus Altéa PSS». Документ подписали президент AZAL Джахангир Аскеров и старший вице-президент компании Amadeus Фернебранд.

«Новое программное обеспечение позволит авиакомпании AZAL еще более эффективно персонализировать обслуживание пассажиров, качественно улучшит функциональность системы бронирования, инвенторной базы данных и системы управления доходами», - сообщает AZAL.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЛАКО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]