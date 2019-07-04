Пекин призывает Вашингтон к полной отмене повышения торговых пошлин

Министерство торговли КНР призывает США к выработке общих позиций по торговым вопросам и отмене введенных ранее пошлин, заявил в четверг официальный представитель министерства Гао Фэн.
"Одностороннее повышение пошлин США на экспорт из Китая в Соединенные Штаты является отправной точкой для китайско-американских экономических торговых споров", - сказал представитель на брифинге.
"Если обе стороны смогут прийти к соглашению, введенные пошлины должны быть полностью отменены. Отношение Китая к этому ясное и последовательное", - подчеркнул он.
Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины а импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.
Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Он подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет. Трамп также вновь заявил, что по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина разрешил американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei. Он пояснил, что продажи будут разрешаться лишь в случаях, когда это не угрожает национальным интересам США.
Кроме того, Трамп подтвердил, что договорился с Си Цзиньпином, что китайские компании начнут покупать больше сельхозпродукции у США.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $63,55 за баррель
НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США