Прокуратура Грузии переквалифицировало дело о попытке штурме парламента в дело о попытке переворота

Генпрокуратура Грузии в ходе продолжающегося расследования установила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.

"На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов", - говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в четверг.

В документе сказано, что следствие будет продолжено по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии.