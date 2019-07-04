Прокуратура Грузии переквалифицировало дело о попытке штурме парламента в дело о попытке переворота

Генпрокуратура Грузии в ходе продолжающегося расследования установила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти.
"На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов", - говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в четверг.
В документе сказано, что следствие будет продолжено по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) УК Грузии.
Рассуждения о проведении в Азербайджане внеочередных парламентских выборов необоснованны – правящая партия
Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян
Неучастие Армении в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку – политическое решение – МИД Азербайджана
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $63,55 за баррель
НБКО Caspi Finance объявило о своей ликвидации
Азербайджанские спортсмены-чемпионы II Евроигр в Минске получат призовые в размере около $30 тыс.
В Азербайджане создается Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты
Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США