ЕС сожалеет о решении Ирана отступить от условий ядерной сделки

Евросоюз сожалеет о решении Ирана сократить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и повысить уровень обогащения урана.

"Мы ясны и последовательны в нашей приверженности условиям (ядерной сделки с Ираном) и наша позиция зависит от полной имплементации СВПД иранской стороной", - заявила в четверг на брифинге представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич.

"Мы сожалеем о недавнем объявлении иранского президента и в этом контексте призвали Иран вернуться назад и воздержаться от дальнейших шагов, которые могли бы подорвать это соглашение", - отметила она.

Представитель Еврокомиссии сообщила, что Брюссель находится в постоянном контакте с заинтересованными сторонами и "в тесной координации с другими участниками СВДП рассматривает следующие шаги в его рамках".

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.