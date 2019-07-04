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Дальнее зарубежье 04.07.2019 17:46

Женщина впервые в саудовской истории назначена на пост посола

Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной, которая заняла должность посла Саудовской Аравии, она отправилась с дипломатической миссией в Вашингтон, сообщает в четверг информационное агентство Анадолу.

"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса Рима Аль Сауд в своем Twitter. Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд 16 апреля издал указ, которым принцесса назначалась послом королевства в Вашингтоне.

Новые послы Саудовской Аравии в США и Великобритании заняли посты после нескольких месяцев напряженных отношений между странами в связи с войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным Саудовского агентства новостей, брат принцессы, принц Халид ибн Султан Аль Сауд, вручил в четверг верительные грамоты в Лондоне.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]