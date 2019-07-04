Женщина впервые в саудовской истории назначена на пост посола

Принцесса Рима бен Абдель Азиз Аль Сауд стала первой женщиной, которая заняла должность посла Саудовской Аравии, она отправилась с дипломатической миссией в Вашингтон, сообщает в четверг информационное агентство Анадолу.
"Для меня честь вручить сегодня верительные грамоты", - написала принцесса Рима Аль Сауд в своем Twitter. Новый посол отметила, что рада начать работу в Вашингтоне с "прекрасной командой".
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд 16 апреля издал указ, которым принцесса назначалась послом королевства в Вашингтоне.
Новые послы Саудовской Аравии в США и Великобритании заняли посты после нескольких месяцев напряженных отношений между странами в связи с войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
По данным Саудовского агентства новостей, брат принцессы, принц Халид ибн Султан Аль Сауд, вручил в четверг верительные грамоты в Лондоне.
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