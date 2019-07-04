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ТЭК 04.07.2019 15:48

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $63,69 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе дневной торговой сессии в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 составляет $63,69 за баррель, что на $0,13 (0,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,37 (0,65%) - до $56,97 за баррель.

Данные о менее значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США усилили пессимизм на рынке, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 652 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

"Спрос на нефть действительно выглядит слабым, а объем потребления во многих странах не превышает уровни аналогичного периода прошлого года. При этом мы не отмечаем сильных сдвигов в балансе спроса и предложения в последние месяцы, что позволяет говорить о том, что колебания цен вызваны в основном изменением рыночных настроений", - отмечает Карстен Менке из Julius Baer.

Между тем поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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