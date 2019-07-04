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Танкер у берегов Гибралтара задержан по просьбе США - глава МИД Испании

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании, сообщил журналистам в четверг

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

По его словам, испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команда которого, вероятно, поставляла нефть в Сирию. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Изначально ЕС принял санкции против Сирии в 2011 году, впоследствии усиливая их. Так, в 2011 году компаниям из стран ЕС было запрещено приобретать доли в уставном капитале сирийских нефтяных компаний, а также создавать с ними совместные предприятия. Им также запрещено предоставлять сирийским нефтяным компаниям кредиты и займы.

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Тэги: ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]