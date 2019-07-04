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СНГ 04.07.2019 18:10

Спецпредставитель президента РФ обсудил с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече в Душанбе обсудили вопросы афганского урегулирования и безопасности в регионе.

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшим взаимодействием двух стран в рамках (...) международных и региональных организаций", - говорится в сообщении управления информации МИД Таджикистана.

По данным ведомства, на встрече также обсуждались "предстоящие таджикско-российские консультации" по афганскому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]