Спецпредставитель президента РФ обсудил с главой МИД Таджикистана ситуацию в Афганистане

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече в Душанбе обсудили вопросы афганского урегулирования и безопасности в регионе.

"На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с региональной безопасностью и ситуацией в Афганистане, борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, а также дальнейшим взаимодействием двух стран в рамках (...) международных и региональных организаций", - говорится в сообщении управления информации МИД Таджикистана.

По данным ведомства, на встрече также обсуждались "предстоящие таджикско-российские консультации" по афганскому вопросу.