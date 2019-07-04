Минналогов завершает I этап внедрения кассовых аппаратов нового поколения

Министерство налогов Азербайджана в июле текущего года завершит работу по интеграции контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, установленных в крупных сетях супермаркетов Баку, с информационной системой министерства.

«Министерство налогов продолжает работу по внедрению контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. В настоящее время реализуется первый этап работ и в городах Баку, Гянджа и Сумгайыт ведутся работы по установке новых аппаратов. Первый этап предусматривает установку контрольно-кассовых аппаратов нового поколения на автозаправочных станциях и в крупных сетях супермаркетов»,- говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также отмечается, что согласно графику первого этапа новые аппараты будут применяться в «Bravo Supermarket», «Bazarstore Supermarket», «Al Market», «Bizim Market», «OBA Market», «Araz Supermarket», «Spar Supermarket», «FAVORİT Supermarket», «Neptun Market», «Grand Mart», «Avromart», «Market FR», «Sеbеt Market», «Fresco Supermarket», «Bolmart Supermaket», «Port Baku Bazar», «Megastore Market», «Rahat Market», «Kontinental Supermarket», «West Mart», «AİLЕ Supermarket», «Sеrham Market», «Caspian Cristal Gastranomy», «Armo Store Market».

В Минналогов также отмечают, что применение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволит более прозрачно проводить расчеты, предотвратить незаконный оборот товаров и контролировать оборот.

Министерство также предупреждает, что отказ от установки касс, их неиспользование и нарушение правил наличных расчетов приведет к привлечению ответственности, предусмотренных налоговым законодательством.

Б.Рустамбеков