Саудовская Аравия в августе резко снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в августе существенно понизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно для клиентов из стран Северо-Западной Европы подешевеет самый "легкий" сорт Arab Extra Light - на $2 за баррель. В результате его цена будет на $1,55 за баррель ниже котировок Brent. Стоимость остальных марок опустится на $1,5-1,6 за баррель.

Для покупателей из Средиземноморья саудовская нефть цены снизятся на $2,2-2,4 за баррель.

Большинство сортов с поставкой в страны Азии также подешевеют - на $0,2-0,55 за баррель. Исключением станет Arab Heavy, цена которой поднимется на $0,1 за баррель, в результате чего она будет стоить на $0,85 за баррель выше корзины нефти Омана и Дубая.