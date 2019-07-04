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ТЭК 04.07.2019 16:30

Саудовская Аравия в августе резко снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в августе существенно понизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно для клиентов из стран Северо-Западной Европы подешевеет самый "легкий" сорт Arab Extra Light - на $2 за баррель. В результате его цена будет на $1,55 за баррель ниже котировок Brent. Стоимость остальных марок опустится на $1,5-1,6 за баррель.

Для покупателей из Средиземноморья саудовская нефть цены снизятся на $2,2-2,4 за баррель.

Большинство сортов с поставкой в страны Азии также подешевеют - на $0,2-0,55 за баррель. Исключением станет Arab Heavy, цена которой поднимется на $0,1 за баррель, в результате чего она будет стоить на $0,85 за баррель выше корзины нефти Омана и Дубая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]