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СНГ 04.07.2019 18:31

У России пока нет ответа США на приглашение Трампу принять участие в праздновании 75-летия Победы - МИД РФ

США пока не дали окончательного ответа на приглашение президенту Дональду Трампу посетить в будущем году Россию на празднование 75-летия Победы, заявил в четверг директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Президент Трамп с энтузиазмом отреагировал на это приглашение, но естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

28 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи "на полях" саммита G20 в Осаке пригласил президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Президент США прореагировал очень позитивно", - отметил он.

Позднее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что официальное приглашение на празднование 75-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны будет направлено Трампу в ближайшие дни.

"Действительно, как уже говорилось, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и в целом мировой войны", - сказал Песков журналистам.

"Трамп это позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни уже будет направлено", - добавил пресс-секретарь президента.

29 июня Трамп заявил, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению Путина.

"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.

Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.

"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАМП, ПРИГЛАШЕНИЕ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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