У России пока нет ответа США на приглашение Трампу принять участие в праздновании 75-летия Победы - МИД РФ

США пока не дали окончательного ответа на приглашение президенту Дональду Трампу посетить в будущем году Россию на празднование 75-летия Победы, заявил в четверг директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Президент Трамп с энтузиазмом отреагировал на это приглашение, но естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".
28 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи "на полях" саммита G20 в Осаке пригласил президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
"Президент США прореагировал очень позитивно", - отметил он.
Позднее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что официальное приглашение на празднование 75-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны будет направлено Трампу в ближайшие дни.
"Действительно, как уже говорилось, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и в целом мировой войны", - сказал Песков журналистам.
"Трамп это позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни уже будет направлено", - добавил пресс-секретарь президента.
29 июня Трамп заявил, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению Путина.
"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.
Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.
"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.
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