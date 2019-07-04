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ТЭК 04.07.2019 16:32

Узбекистан одобрил условия СРП с Газпромом по месторождению Джел

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, которым одобрены основные условия реализации соглашения о разделе продукции (СРП) между Узбекистаном и Gazprom EP International B.V. (дочерняя компания "Газпрома") по разработке месторождения Джел, сообщается на информационно-правовом портале Norma.uz.

Согласно документу, СРП предусматривает предельный уровень компенсационной продукции в размере 75%, ставку налога на прибыль 12%, годовую ставку финансирования невозмещенной части затрат инвестора, подлежащих возмещению - 8%. Роялти в случае изменения конъюнктуры на природный газ в период реализации СРП будет применяться в диапазоне от нуля при цене менее $125 за 1 тыс. кубометров до 30% при цене свыше $170.

Gazprom EP International и Узбекистан заключили СРП на проекте разработки месторождения Джел в октябре 2018 года. Срок соглашения - 25 лет. Компания планирует начать добычу газа на месторождении в 2021 году. Годовой отбор газа составит 150 млн кубометров в течение 2021-2024 годов с выходом на 300 млн кубометров, начиная с 2025 года.

Как сообщалось, в 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз " подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие "Газпром" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях СРП.

"Газпром" активно начал деятельность в Узбекистане в 2003 году с прямых закупок узбекского природного газа. Дальнейшее развитие сотрудничества было связано с подписанием в 2004 году СРП по доразработке месторождения Шахпахты.

Большой объем геологоразведочных работ проведен "Газпромом" в рамках подписанного в 2006 году соглашения о геологическом изучении инвестиционных блоков Устюртского региона. Российская компания провела ГРР на Шахпахтинском инвестиционном блоке Устюртского региона и открыла новое месторождение Джел с суммарным объемом промышленных категорий запасов природного газа 6,4 млрд кубометров и 76 тыс. тонн газового конденсата.

Сообщалось также, что "Узбекнефтегаз" и "Газпром" обсуждают возможность сотрудничества по ГРР и добыче углеводородов на четырех инвестиционных блоках и одном перспективном участке в трех регионах Узбекистана: Каракалпакстане, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

По данным статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тыс. тонн, природного газа - выросла на 6,1%, до 59,842 млрд кубометров.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГАЗПРОМ, СРП


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