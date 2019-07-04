В Турции задержали трех француженок, подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали трех гражданок Франции, подозреваемых в причастности к деятельности группировки "Исламское государство" , сообщают в четверг турецкие СМИ.

Вместе с ними задержали также девять детей.

Задержание трех женщин, которых разыскивает Интерпол, было проведено в турецкой провинции Килис при попытке подозреваемых попасть из Сирии в Турцию.

Как отмечают в свою очередь западные СМИ, после того, как Турцию обвиняли в недостаточном внимании к проблеме иностранцев, пытающихся попасть в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов, а также после серии террористических атак на турецкой территории Анкара ужесточила пограничный контроль.