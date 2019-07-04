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Регион 04.07.2019 16:33

В Турции задержали трех француженок, подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали трех гражданок Франции, подозреваемых в причастности к деятельности группировки "Исламское государство" , сообщают в четверг турецкие СМИ.

Вместе с ними задержали также девять детей.

Задержание трех женщин, которых разыскивает Интерпол, было проведено в турецкой провинции Килис при попытке подозреваемых попасть из Сирии в Турцию.

Как отмечают в свою очередь западные СМИ, после того, как Турцию обвиняли в недостаточном внимании к проблеме иностранцев, пытающихся попасть в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов, а также после серии террористических атак на турецкой территории Анкара ужесточила пограничный контроль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]