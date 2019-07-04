Лавров и Помпео могут встретиться в сентябре на Генассамблее ООН - МИД РФ

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео могут встретиться в ближайшее время, в частности, "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил в четверг директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

"Исходим из того, что у министра и госсекретаря наверняка будут возможности для встреч, в том числе во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, есть ли в планах Лаврова и Помпео встреча в ближайшем будущем.