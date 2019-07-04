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СНГ 04.07.2019 18:43

Лавров и Помпео могут встретиться в сентябре на Генассамблее ООН - МИД РФ

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео могут встретиться в ближайшее время, в частности, "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил в четверг директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

"Исходим из того, что у министра и госсекретаря наверняка будут возможности для встреч, в том числе во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, есть ли в планах Лаврова и Помпео встреча в ближайшем будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]